 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Gauff a pregătit Turneul Campioanelor "furând" de la Alcaraz: "Dacă el poate, poţi şi tu"

c Scris de cristian mihală
Gauff a pregătit Turneul Campioanelor "furând" de la Alcaraz: "Dacă el poate, poţi şi tu"
Aosom
Coco Gauff revine la Turneul Campioanelor, competiţie pe care a câştigat-o acum două sezoane, deși locația și forma ei actuală sunt complet diferite. Fără a fi

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech