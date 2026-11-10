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Gauff - Noskova 3-6, 3-6 / Kostyuk - Pegula 2-6, 5-7. Turneul Campioanelor se vede în direct la Digi Sport!

d Scris de digi sport
Gauff - Noskova 3-6, 3-6 / Kostyuk - Pegula 2-6, 5-7. Turneul Campioanelor se vede în direct la Digi Sport!
Aosom
Gauff - Noskova 3-6, 3-6 / Kostyuk - Pegula 2-6, 5-7. Turneul Campioanelor se vede în direct la Digi Sport!

Sursa: Digisport

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