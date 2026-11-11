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Gauff nu mai e la "mâna ei" pentru calificarea în semifinalele WTA Finals, deși a învins-o pe Pegula

c Scris de cristian mihală
Gauff nu mai e la "mâna ei" pentru calificarea în semifinalele WTA Finals, deși a învins-o pe Pegula
Aosom
Grupa A de la Turneul Campioanelor și-a programat azi-noapte partidele cu numărul doi, iar în urma lor știm cu certitudine două lucruri: Linda Noskova e prima s

Sursa: Eurosport Romania

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