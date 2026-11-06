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Sport

Gennaro Gattuso, ales antrenorul lunii în Serie A » Ce surpriză îi pregătește Lazio revelației acestui sezon!

d Scris de daniel scorpie
Gennaro Gattuso, ales antrenorul lunii în Serie A » Ce surpriză îi pregătește Lazio revelației acestui sezon!
Aosom
Gennaro Gattuso, tehnicianul liderului Lazio, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în octombrie, a anunțat liga italiană. Trofeul îi va fi acordat înaintea partidei de pe „Olimpico” pe care Lazio o va disputa cu Lecce, pe 21 noiembrie. Gattuso și-a asigurat acest premiu după ce a cocoțat-o pe Lazio pe prima poziție a clasamentului din Serie A, cu nouă victorii și un egal, cel mai bun start de sezon din istoria clubului capitolin. ...

Sursa: Gsp

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