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Genoa, echipa lui Dan Șucu s-a duelat cu AC Milan în Serie A. Cum s-a terminat meciul

i Scris de iosif pintilie
Genoa, echipa lui Dan Șucu s-a duelat cu AC Milan în Serie A. Cum s-a terminat meciul
Aosom
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Șucu, a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în fața formației AC Milan, în etapa a 11-a din Serie A.

Sursa: Ziare

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