Genoa lui Dan Șucu a dat peste AC Milan și și-a întrerupt seria de victorii!

Genoa, formația din Serie A patronată de Dan Șucu, a fost învinsă pe teren propriu de AC Milan, scor 1-2, în etapa a 11-a a campionatului Italiei. Echipa pregătită de Daniele De Rossi venea după trei victorii consecutive, însă nu a reușit să-și prelungească seria pozitivă. AC Milan a început în forță confruntarea și a marcat de două ori în primele 20 de minute, avantaj pe care l-a păstrat până aproape de final. ...

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