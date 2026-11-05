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Georgina Rodriguez, mesaj emoționant după ce Cristiano Ronaldo a spus adio naționalei Portugaliei

d Scris de digi sport
Georgina Rodriguez, mesaj emoționant după ce Cristiano Ronaldo a spus adio naționalei Portugaliei
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Georgina Rodriguez, mesaj emoționant după ce Cristiano Ronaldo a spus adio naționalei Portugaliei

Sursa: Digisport

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