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Sport

Gest emoționant al clubului Tenerife după moartea lui Jesús de Miguel. Echipa îi va susține financiar fiica până la majorat

P Scris de Petre Apostol
Gest emoționant al clubului Tenerife după moartea lui Jesús de Miguel. Echipa îi va susține financiar fiica până la majorat
Aosom
Anunul a fost fcut de directorul general al clubului, Antonio Manuel Porro Granados. Oficialul a explicat c Tenerife dorete s rmân alturi de familia lui Jesús de Miguel pe termen lung, în special de … [+2556 chars]

Sursa: mediafax.ro

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