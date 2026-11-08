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Sport

Gest emoționant! Ce angajament și-au luat cei de la Tenerife după decesul lui Jesus de Miguel

b Scris de bianca dumitru
Gest emoționant! Ce angajament și-au luat cei de la Tenerife după decesul lui Jesus de Miguel
Aosom
Familia lui Jesus de Miguel, atacantul celor de la CD Tenerife care a încetat din viață după o lovitură dură pe care a primit-o în finalul meciului cu FC Andorr

Sursa: Eurosport Romania

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