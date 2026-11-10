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Sport

Gest extrem: a dat foc unui tricou cu Arsenal ca să facă pace cu fanii

a Scris de alexandru tomuțiu
Gest extrem: a dat foc unui tricou cu Arsenal ca să facă pace cu fanii
Aosom
Dele Alli (30 de ani), mijlocașul care s-a consacrat în tricoul lui Tottenham, a dat foc unui tricou al lui Arsenal pentru a face pace cu fanii fostei sale echipe. Cel care a fost considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști englezi ai ultimilor 10 ani, s-a transformat într-o prezență constantă pe platformele de streaming. ...

Sursa: Gsp

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