Gest extrem: a dat foc unui tricou cu Arsenal ca să facă pace cu fanii

Dele Alli (30 de ani), mijlocașul care s-a consacrat în tricoul lui Tottenham, a dat foc unui tricou al lui Arsenal pentru a face pace cu fanii fostei sale echipe. Cel care a fost considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști englezi ai ultimilor 10 ani, s-a transformat într-o prezență constantă pe platformele de streaming. ...

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