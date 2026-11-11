Gestul făcut azi de Pancu la adresa lui Andrei Șucu, sub privirile patronului Rapidului

La 11 zile după ce spunea că „pe Andrei Șucu nu are cum să-l ducă mintea la anii ăștia”, Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, i-a strâns mâna fiului patronului în fața camerelor, la inaugurarea bazei de pregătire de la Ștefănești. Rapid a organizat miercuri dimineață un eveniment la baza de la Ștefănești, inaugurând astfel noua facilitate a clubului giuleștean. ...

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