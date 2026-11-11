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Sport

Gestul făcut azi de Pancu la adresa lui Andrei Șucu, sub privirile patronului Rapidului

a Scris de adrian duţă
Gestul făcut azi de Pancu la adresa lui Andrei Șucu, sub privirile patronului Rapidului
Aosom
La 11 zile după ce spunea că „pe Andrei Șucu nu are cum să-l ducă mintea la anii ăștia”, Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, i-a strâns mâna fiului patronului în fața camerelor, la inaugurarea bazei de pregătire de la Ștefănești. Rapid a organizat miercuri dimineață un eveniment la baza de la Ștefănești, inaugurând astfel noua facilitate a clubului giuleștean. ...

Sursa: Gsp

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