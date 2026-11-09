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Sport

Gestul neașteptat făcut de Cristi Chivu la întâlnirea cu David Popovici: ”Am rămas doar noi, dar nu aveam tricou. Mi-a arătat ce fel de om poate să fie...”

t Scris de teodor serban
Gestul neașteptat făcut de Cristi Chivu la întâlnirea cu David Popovici: ”Am rămas doar noi, dar nu aveam tricou. Mi-a arătat ce fel de om poate să fie...”
Aosom
Antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, s-a întâlnit cu campionul olimpic la înot David Popovici, duminică seara, după meciul câștigat de campioana Italiei cu Como (2-0), pe San Siro, în etapa a 11-a din Serie A.

Sursa: Ziare

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