 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Getafe - Brighton 0-1 / Copenhaga - Iberia 2-1 / Twente - Pafos 3-1. Rezultatele etapei a treia din Conference League

d Scris de digi sport
Getafe - Brighton 0-1 / Copenhaga - Iberia 2-1 / Twente - Pafos 3-1. Rezultatele etapei a treia din Conference League
Aosom
Getafe - Brighton 0-1 / Copenhaga - Iberia 2-1 / Twente - Pafos 3-1. Rezultatele etapei a treia din Conference League

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech