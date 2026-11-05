Gheorghe Falcă, legături controversate cu Florian Coldea. Politica, serviciile și fotbalul, un triunghi al influenței

Vechii baroni PDL se aliniază pentru salvarea lui Bolojan. Gheorghe Falcă cere o opoziție totală față de PSD și o colaborare strânsă cu USR pentru construirea polului reformist pentru Bolojan. Falcă se află la vârful politicii românești de peste 20 de ani, după ce a fost în anturajul lui Florian Coldea și Traian Băsescu, iar mereu a ocupat funcții de vârf. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere lui Gheorghe Falcă referitor la ascensiunea politică în strânsă legătură cu Florian Coldea.

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