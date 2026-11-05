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Gheorghe Falcă, legături controversate cu Florian Coldea. Politica, serviciile și fotbalul, un triunghi al influenței

r Scris de realitatea.net
Gheorghe Falcă, legături controversate cu Florian Coldea. Politica, serviciile și fotbalul, un triunghi al influenței
Aosom
Vechii baroni PDL se aliniază pentru salvarea lui Bolojan. Gheorghe Falcă cere o opoziție totală față de PSD și o colaborare strânsă cu USR pentru construirea polului reformist pentru Bolojan. Falcă se află la vârful politicii românești de peste 20 de ani, după ce a fost în anturajul lui Florian Coldea și Traian Băsescu, iar mereu a ocupat funcții de vârf. Realitatea Plus a cerut un punct de vedere lui Gheorghe Falcă referitor la ascensiunea politică în strânsă legătură cu Florian Coldea.

Sursa: Realitatea

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