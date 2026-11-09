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Gheorghe Hagi pleacă din România după meciurile cu Polonia și Bosnia! Unde merge selecționerul

b Scris de bianca dumitru
Gheorghe Hagi pleacă din România după meciurile cu Polonia și Bosnia! Unde merge selecționerul
Aosom
Echipa națională de fotbal a României va juca în această lună cu Polonia și Bosnia, în ultimele meciuri din grupele Ligii Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hag

Sursa: Eurosport Romania

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