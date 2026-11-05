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Gică Craioveanu a avut gura aurită: „E cel mai bun din România la ora actuală!”

e Scris de eduard apostol
Gică Craioveanu a avut gura aurită: „E cel mai bun din România la ora actuală!”
Aosom
Gică Craioveanu a sosit special din Spania ca să vadă live meciul dintre Craiova și Egnatia și a pronosticat înainte de partidă că va marca Cicâldău, mijlocaș pe care îl consideră cel mai bun fotbalist român la ora actuală. Legenda oltenilor nu s-a înșelat! Gică Craioveanu, fostul mare atacant al Băniei, a sosit special din Spania ca să vadă live meciul dintre Universitatea Craiova și Egnatia. ...

Sursa: Gsp

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