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Gică Craioveanu a citit mesajul în direct: "Vali, am 58 de ani! Mi-au dat lacrimile"

d Scris de digi sport
Gică Craioveanu a citit mesajul în direct: "Vali, am 58 de ani! Mi-au dat lacrimile"
Aosom
Gică Craioveanu a citit mesajul în direct: "Vali, am 58 de ani! Mi-au dat lacrimile"

Sursa: Digisport

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