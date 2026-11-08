 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Gică Craioveanu a dezvăluit momentele care au schimbat soarta meciului Altetico - Barcelona 1-2: "Un jucător unic, sublim"

d Scris de digi sport
Gică Craioveanu a dezvăluit momentele care au schimbat soarta meciului Altetico - Barcelona 1-2: "Un jucător unic, sublim"
Aosom
Gică Craioveanu a dezvăluit momentele care au schimbat soarta meciului Altetico - Barcelona 1-2: "Un jucător unic, sublim"

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech