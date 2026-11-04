 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Gică Craioveanu l-a văzut titular la Real Madrid și nu s-a putut abține: ”AFARĂ!”

d Scris de digi sport
Gică Craioveanu l-a văzut titular la Real Madrid și nu s-a putut abține: ”AFARĂ!”
Aosom
Gică Craioveanu l-a văzut titular la Real Madrid și nu s-a putut abține: ”AFARĂ!”

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech