 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia din Liga Națiunilor: Am cerut puţin timp, până în martie

a Scris de anca flondor
Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia din Liga Națiunilor: Am cerut puţin timp, până în martie
Aosom
Gică Hagi a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că jucătorii echipei naţionale trebuie să producă rezultate în ultimele două meciuri din Liga Naţiunilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech