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Sport

Gică Hagi „își face bagajele” după meciul cu Bosnia! Selecționerul României pleacă în Qatar

a Scris de amelia ionescu
Gică Hagi „își face bagajele” după meciul cu Bosnia! Selecționerul României pleacă în Qatar
Aosom
Gică Hagi are planuri serioase, după ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor.

Sursa: Adevarul

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