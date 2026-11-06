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Gică Hagi s-a decis înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor, după 4 înfrângeri la rând

d Scris de digi sport
Gică Hagi s-a decis înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor, după 4 înfrângeri la rând
Aosom
Gică Hagi s-a decis înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor, după 4 înfrângeri la rând

Sursa: Digisport

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