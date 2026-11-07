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Sport

Gică Popescu anunță un obiectiv important, după Farul - Rapid: „Să nu avem emoții”

r Scris de remus dinu
Gică Popescu anunță un obiectiv important, după Farul - Rapid: „Să nu avem emoții”
Aosom
Gică Popescu, președintele și acționarul majoritar de la Farul, s-a declarat mulțumit după remiza cu Rapid, scor 1-1. Popescu a lăudat jocul echipei din repriza a doua și a declarat că obiectivul e clasarea pe unul dintre primele 6 locuri, de play-off. Gică Popescu: „Sperăm să obținem numărul de puncte necesar ca să nu avem emoții în clasarea pe primele 6 poziții” „E un rezultat echitabil, au fost două reprize diferite. ...

Sursa: Gsp

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