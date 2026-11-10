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Sport

Gigantul cu 7 Ligi ale Campionilor, în colaps! Salariile vedetelor ar putea fi reduse la jumătate

r Scris de romeo ene
Gigantul cu 7 Ligi ale Campionilor, în colaps! Salariile vedetelor ar putea fi reduse la jumătate
Aosom
Gyor, una dintre cele mai titrate echipe din istoria handbalului feminin, traversează o criză financiară majoră. Clubul maghiar, câștigător de șapte ori al Ligii Campionilor, le-ar fi solicitat jucătoarelor să accepte reduceri salariale de aproximativ 50%, potrivit informațiilor publicate de sport.tv2.dk. Problemele financiare ar putea provoca schimbări importante în lotul formației care a dominat handbalul european în ultimii ani. ...

Sursa: Gsp

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