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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Gigi Becali a plătit 900.000 € pentru el, apoi a spus că ”are 40 de ani”! Acum, e ”dat dispărut”

d Scris de digi sport
Gigi Becali a plătit 900.000 € pentru el, apoi a spus că ”are 40 de ani”! Acum, e ”dat dispărut”
Aosom
Gigi Becali a plătit 900.000 € pentru el, apoi a spus că ”are 40 de ani”! Acum, e ”dat dispărut”

Sursa: Digisport

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