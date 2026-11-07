 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Gigi Becali a plecat furios de la stadion și i-a făcut PRAF: „Rușine! Asta îi reproșez lui Reghecampf” » Singurul jucător care a scăpat

a Scris de andrei crăiţoiu
Gigi Becali a plecat furios de la stadion și i-a făcut PRAF: „Rușine! Asta îi reproșez lui Reghecampf” » Singurul jucător care a scăpat
Aosom
FCSB - Corvinul 0-1. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a avut un discurs extrem de dur după înfrângerea suferită în etapa a 15-a din Superliga. Omul de afaceri a criticat toată echipa, l-a luat la țintă inclusiv pe Laurențiu Reghecampf și a anunțat că intenționează să transfere șase fotbaliști. Unicul gol al partidei a fost înscris de Fabry, în minutul 41. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech