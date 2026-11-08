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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Gigi Becali a primit ”lovitura” de la Gică Hagi

d Scris de digi sport
Gigi Becali a primit ”lovitura” de la Gică Hagi
Aosom
Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a fost lăsat ”cu ochii în soare” de selecționerul Gică Hagi (61 de ani).

Sursa: Digisport

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