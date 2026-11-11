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Sport

Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa lui Gică Craioveanu: „De unde are el caterincă cu mine?”

a Scris de alexandru atanase
Gigi Becali a răbufnit în direct la adresa lui Gică Craioveanu: „De unde are el caterincă cu mine?”
Aosom
Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a avut un schimb tensionat de replici cu Gică Craioveanu (58 de ani), în direct la emisiunea „Digi Sport Special”.

Sursa: Ziare

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