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Sport

Gigi Becali abia l-a transferat cu 700.000 de euro și s-a convins: ”Avem nevoie de altcineva! L-am văzut, ce să mai?”

d Scris de digi sport
Gigi Becali abia l-a transferat cu 700.000 de euro și s-a convins: ”Avem nevoie de altcineva! L-am văzut, ce să mai?”
Aosom
Gigi Becali abia l-a transferat cu 700.000 de euro și s-a convins: ”Avem nevoie de altcineva! L-am văzut, ce să mai?”

Sursa: Digisport

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