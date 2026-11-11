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Sport

Gigi Becali, conflict în direct cu Gică Craioveanu: „Câți ani ai tu de faci caterincă cu mine? Atunci să vorbiți!”

a Scris de alexandru stanciu
Gigi Becali, conflict în direct cu Gică Craioveanu: „Câți ani ai tu de faci caterincă cu mine? Atunci să vorbiți!”
Aosom
Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a intrat în conflict cu fostul internațional Gică Craioveanu (58 de ani) după ce a declarat că Ricardo Pădurariu (19 ani) este mai bun decât Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul Universității Craiova. Deranjat de unele afirmații ale fostului internațional, Gigi Becali a început să o ironizeze pe Universitatea Craiova, amintind de performanțele sale reușite până acum în fotbal. ...

Sursa: Gsp

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