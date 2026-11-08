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Sport

Gigi Becali, în flăcări după ce FCSB s-a făcut de râs. Mihai Stoica și Reghecampf, țintele tiradei patronului

p Scris de paul bardașu
Gigi Becali, în flăcări după ce FCSB s-a făcut de râs. Mihai Stoica și Reghecampf, țintele tiradei patronului
Aosom
Gigi Becali a răbufnit după o nouă prestație dezastruoasă a FCSB. Înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, pe Arena Națională, a umplut paharul pentru patronul roș-albaștrilor, care și-a pus la zid echipa, l-a criticat pe Laurențiu Reghecampf și a lansat un atac la adresa lui Mihai Stoica, nemulțumit de politica de transferuri a clubului.

Sursa: Jurnalul Ro

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