Gigi Becali, în flăcări după ce FCSB s-a făcut de râs. Mihai Stoica și Reghecampf, țintele tiradei patronului

Gigi Becali a răbufnit după o nouă prestație dezastruoasă a FCSB. Înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, pe Arena Națională, a umplut paharul pentru patronul roș-albaștrilor, care și-a pus la zid echipa, l-a criticat pe Laurențiu Reghecampf și a lansat un atac la adresa lui Mihai Stoica, nemulțumit de politica de transferuri a clubului.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗