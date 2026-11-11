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Sport

Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar după câteva ore a primit altă ofertă din SuperLiga

d Scris de digi sport
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar după câteva ore a primit altă ofertă din SuperLiga
Aosom
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar după câteva ore a primit altă ofertă din SuperLiga

Sursa: Digisport

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