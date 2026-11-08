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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Gigi Becali l-a luat în colimator și pe Reghecampf: "Am ce să-i reproșez"

a Scris de alexandru atanase
Gigi Becali l-a luat în colimator și pe Reghecampf: "Am ce să-i reproșez"
Aosom
FCSB a fost învinsă de nou-promovată Corvinul Hunedoara cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

Sursa: Ziare

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