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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Gigi Becali l-a sunat, iar fotbalistul de la FCSB a crezut că e Bendeac. Ce s-a întâmplat după 30 de secunde

d Scris de digi sport
Gigi Becali l-a sunat, iar fotbalistul de la FCSB a crezut că e Bendeac. Ce s-a întâmplat după 30 de secunde
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Gigi Becali l-a sunat, iar fotbalistul de la FCSB a crezut că e Bendeac. Ce s-a întâmplat după 30 de secunde

Sursa: Digisport

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