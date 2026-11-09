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Sport

Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman și i-a propus să revină la FCSB

d Scris de digi sport
Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman și i-a propus să revină la FCSB
Aosom
Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman și i-a propus să revină la FCSB

Sursa: Digisport

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