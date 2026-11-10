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Sport

Gigi Becali pregătește schimbări radicale la FCSB

d Scris de digi sport
Gigi Becali pregătește schimbări radicale la FCSB
Aosom
FCSB traversează o perioadă dificilă, după ce mai multe transferuri nu au dat rezultatele așteptate, iar echipa continuă să întâmpine probleme în campionat.

Sursa: Digisport

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