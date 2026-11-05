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Gigi Becali s-a răzgândit, după ce a cerut 25 de milioane de euro pentru a-și vinde ”bijuteria”

d Scris de digi sport
Gigi Becali s-a răzgândit, după ce a cerut 25 de milioane de euro pentru a-și vinde ”bijuteria”
Aosom
Gigi Becali s-a răzgândit, după ce a cerut 25 de milioane de euro pentru a-și vinde ”bijuteria”

Sursa: Digisport

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