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Sport

Gigi Becali, surpriză la FCSB - Corvinul!

d Scris de digi sport
Gigi Becali, surpriză la FCSB - Corvinul!
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Gigi Becali (68 de ani) este prezent la meciul dintre FCSB și Corvinul. După ce, în ultimii ani, patronul FCSB-ului și-a făcut apariția doar foarte rar la stadion, acum, după ce echipa a fost preluată de Laurențiu Reghecampf, a fost prezent la două dintre ultimele cinci partide de campionat. Revenirea la stadion s-a produs la meciul cu Oțelul Galați, la debutul lui Reghecampf, iar sâmbătă seară Gigi Becali asistă din lojă la disputa cu Corvinul.

Sursa: Digisport

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