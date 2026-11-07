Gigi Becali, surpriză la FCSB - Corvinul!

Gigi Becali (68 de ani) este prezent la meciul dintre FCSB și Corvinul. După ce, în ultimii ani, patronul FCSB-ului și-a făcut apariția doar foarte rar la stadion, acum, după ce echipa a fost preluată de Laurențiu Reghecampf, a fost prezent la două dintre ultimele cinci partide de campionat. Revenirea la stadion s-a produs la meciul cu Oțelul Galați, la debutul lui Reghecampf, iar sâmbătă seară Gigi Becali asistă din lojă la disputa cu Corvinul.

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