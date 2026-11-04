Gimnasta Ana Bărbosu, suspendată 2 ani de către TAS. Ce se întâmplă cu rezultatele româncei

Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) anunță că a admis parțial cererea privind proceduri disciplinare formulată de World Gymnastics împotriva gimnastei Ana Maria Bărbosu, referitoare la trei cazuri de nerespectare a obligației de a comunica localizarea pentru testele antidoping. S-a constatat că Bărbosu a comis o încălcare a regulilor antidoping (ADRV) și a fost sancționată cu o perioadă de ineligibilitate de doi ani, începând cu 5 mai 2026, data de la ...

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