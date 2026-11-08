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Gloria Bistrița – Podravka Koprivnica 33-29, în Liga Campionilor. Campioana României obține a cincea victorie în Grupa B

b Scris de bogdan antonescu
Gloria Bistrița – Podravka Koprivnica 33-29, în Liga Campionilor. Campioana României obține a cincea victorie în Grupa B
Aosom
Campioana Gloria Bistriţa a obţinut a cincea victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 33-29 (14-15), cu formaţia Podravka Koprivnica

Sursa: Stiri Pe Surse

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