 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

GOL în minutul 90, victorie și primul loc! La FCSB, ”sărea mingea 3 metri din el”

d Scris de digi sport
GOL în minutul 90, victorie și primul loc! La FCSB, ”sărea mingea 3 metri din el”
Aosom
GOL în minutul 90, victorie și primul loc! La FCSB, ”sărea mingea 3 metri din el”

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech