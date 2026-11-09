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Sport

Gol marcat la ultima fază în FC Botoșani - Oțelul Galați. Cum arată clasamentul

i Scris de iosif pintilie
Gol marcat la ultima fază în FC Botoșani - Oțelul Galați. Cum arată clasamentul
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Echipa Oțelul Galați a încheiat la egalitate luni seară, în deplasare, scor 1-1, cu formația FC Botoșani, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Sursa: Ziare

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