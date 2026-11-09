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GTA VI ajunge în România. Se descarcă din noaptea asta și ocupă până la 212 GB. Cât costă?

a Scris de andreea tiron
GTA VI ajunge în România. Se descarcă din noaptea asta și ocupă până la 212 GB. Cât costă?
Aosom
GTA VI, cel mai așteptat joc al anului, poate fi descărcat în avans începând de marți, 10 noiembrie, cu nouă zile înainte de lansarea din 19 noiembrie. Rockstar a confirmat că jocul va ocupa până la 212 GB, aproape dublu față de Red Dead Redemption 2.

Sursa: Jurnalul Ro

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