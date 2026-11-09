 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

GTA VI va ocupa până la 212 GB pe consolă. Când începe descărcarea în România

a Scris de alecsandru ionescu
GTA VI va ocupa până la 212 GB pe consolă. Când începe descărcarea în România
Aosom
Jucătorii care așteaptă Grand Theft Auto VI trebuie să pregătească spațiu considerabil pe console înainte de lansare

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech