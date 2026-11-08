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Sport

Hagi, decizie de urgență! Pe cine a convocat la naționala României

d Scris de digi sport
Hagi, decizie de urgență! Pe cine a convocat la naționala României
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Hagi, decizie de urgență! Pe cine a convocat la naționala României

Sursa: Digisport

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