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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Hagi și-a ales jucătorii pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor în 2026

d Scris de diana seceleanu
Hagi și-a ales jucătorii pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor în 2026
Aosom
Selecționerul a convocat 18 stranieri și opt jucători din Liga I.

Sursa: Click

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