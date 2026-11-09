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Hagi și-a anunțat viitorul la națională! Ce obiectiv a setat pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

b Scris de bianca dumitru
Hagi și-a anunțat viitorul la națională! Ce obiectiv a setat pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
Aosom
Echipa națională de fotbal a României va juca în această lună cu Polonia și Bosnia, în ultimele meciuri din grupele Ligii Națiunilor. Înaintea partidelor, selec

Sursa: Eurosport Romania

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