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Sport

Handbal (m) / România, învinsă de Franța în preliminariile EURO 2028

t Scris de tiberiu cocora
Handbal (m) / România, învinsă de Franța în preliminariile EURO 2028
Aosom
Naționala României a fost învinsă de echipa Franței, cu scorul de 34-27 (15-13), joi seară, la Aix-en-Provence, în primul său meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 – EHF EURO 2028. La meciul de debut al selecționerului Sandu Iacob și al secundului francez Cedric Sorhaindo, tricolorii au jucat […]

Sursa: Gazeta De Sud

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