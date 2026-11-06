Handbal (m) / România, învinsă de Franța în preliminariile EURO 2028

Naționala României a fost învinsă de echipa Franței, cu scorul de 34-27 (15-13), joi seară, la Aix-en-Provence, în primul său meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 – EHF EURO 2028. La meciul de debut al selecționerului Sandu Iacob și al secundului francez Cedric Sorhaindo, tricolorii au jucat […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗