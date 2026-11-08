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Sport

Hansi Flick l-a ”umilit” cu Atletico Madrid și despărțirea e inevitabilă: ADIO, Barcelona!

d Scris de digi sport
Hansi Flick l-a ”umilit” cu Atletico Madrid și despărțirea e inevitabilă: ADIO, Barcelona!
Aosom
Hansi Flick l-a ”umilit” cu Atletico Madrid și despărțirea e inevitabilă: ADIO, Barcelona!

Sursa: Digisport

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