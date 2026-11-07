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Sport

Haos la Napoli! De Laurentiis a anulat conferinţa lui Allegri cu 10 minute înainte să înceapă

c Scris de cristian mihală
Haos la Napoli! De Laurentiis a anulat conferinţa lui Allegri cu 10 minute înainte să înceapă
Aosom
Conferinţa de presă a antrenorului Massimiliano Allegri a fost anulată, în mod surprinzător, cu 10 minute înainte de ora stabilită pentru începere, în contextul

Sursa: Eurosport Romania

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